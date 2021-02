Verpackungsmüll vermeiden: Erster Unverpackt-Laden der Region in Hof geplant

Umweltbewusstes Einkaufen ist immer mehr im Trend. Vergangene Woche hat mit dem „Lodl“ (Dialekt für Laden) in Lorenzreuth ein Dorfladen eröffnet, der auch unverpackte Waren anbietet. In Hof soll bald der erste Unverpackt-Laden der Region öffnen, der nur solche Produkte im Angebot hat. Theresa Leupold aus Trogen will das Geschäft aufbauen und dort trockene Lebensmittel, Hygieneprodukte und Reinigungsmittel anbieten. Kunden können Behälter selber mitbringen und vor Ort ihre Produkte abfüllen. Bis zur Eröffnung dauert es aber noch, sagt Teresa Leupold:

In zwei Wochen will Leupold eine Crowdfunding-Kampagne starten, mit der sie jeder unterstützen kann.