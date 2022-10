Vernichtung von Schutzmasken: Rainer Ludwig hofft auf alternative Verwendung

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Maske im Alltag unser ständiger Begleiter. Mittlerweile brauchen wir sie eigentlich nur noch in Bus und Bahn. Und das, obwohl die Coronafallzahlen in der Region aktuell wieder in die Höhe schießen. Der Landkreis Tirschenreuth liegt mit rund 1579 (1578,6) bundesweit auf Platz 3 bei der 7-Tages-Inzidenz.

Trotzdem: Das Bundesgesundheitsministerium will nun offenbar 800 Millionen Masken einfach vernichten. Es soll sich um Material aus den ersten Monaten der Pandemie handeln. Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig, spricht sich nun dafür aus, vorher doch alternative Verwendungsoptionen zu prüfen. Ihm ginge es darum, der Bevölkerung zu zeigen, dass mit ihren Steuergeldern verantwortungsvoll umgegangen werde. In einem Brief an Gesundheitsminister Lauterbach macht Ludwig zudem deutlich, dass jedes Masken-Kontingent bewahrt werden müsse, um im Krisenfall gewappnet zu sein.