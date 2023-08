Am Abend konntet ihr jede Menge Sirenen in Hof hören. Feuerwehr und Polizei mussten zu einem Brand in einer alten Pakethalle ausrücken. Das berichtet das Nachrichtenportal News5. Die Verantwortlichen gehen von Brandstiftung aus. Demnach war eine alte Couch in der Halle in Flammen gestanden. Die Feuerwehr hat den Brand aber schnell unter Kontrolle gebracht.