Vermummte FCN-Anhänger greifen Fürther Fans an

Mutmaßliche Fans des 1. FC Nürnberg sollen an einem Bahnhof in Mittelfranken Anhänger der SpVgg Greuther Fürth attackiert haben. Nach Angaben der Bundespolizei vom Dienstag fuhren etwa 250 Fürther Fans am Samstagabend nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel ihres Clubs bei Eintracht Frankfurt mit einem Regionalexpress zurück.

Als der Zug am Bahnhof Emskirchen (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) hielt, stürmten den Angaben zufolge mehrere vermummte Anhänger des 1. FC Nürnberg auf den Bahnsteig und griffen die Fans des rivalisierenden Vereins aus der Nachbarstadt an. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden dabei ein 24-jähriger und ein 27-jähriger Fürther Fan verletzt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.