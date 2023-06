Vermüllte Müllinseln: Stadt Hof ist Problem bekannt

Es ist ein häufiges Bild nach dem Wochenende: Die Müllinseln in der Region sind mit Sperrmüll zugestellt. Der Abfallzweckverband Hof ist von dieser illegalen Ablagerung überhaupt nicht begeistert. Der Stadtbauhof muss dann für die Entsorgung aufkommen.

Auf Nachfrage teilt die Stadt Hof mit, dass der Kommunale Ordnungsdienst die Plätze regelmäßig kontrolliert, die Verursacher aber bis auf wenige Ausnahmen nicht ermitteln kann. Sie geht davon aus, dass der Sperrmüll in Nacht-und-Nebel-Aktionen auf den Müllinseln landet. Teilweise finden die Mitarbeiter dort halbe Wohnungseinrichtungen. Es kam auch schon vor, dass Kinder im Auftrag kleine Müllmengen ablegen sollten. Die Stadt Hof verweist auf die Wertstoffhöfe, an denen alle an sechs Tagen in der Woche ihre Abfälle abgeben können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation mit der Einführung der Gelben Tonne im kommenden Jahr entwickelt oder sich sogar entspannt, heißt es aus dem Rathaus.