Vermisster wird nach fünf Monaten tot in Hecke gefunden

Fünf Monate nach seinem Verschwinden ist ein Senior in Aschaffenburg tot aufgefunden worden. Man gehe von einer medizinischen Todesursache aus, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bereits Ende März habe eine Krankenschwester des Klinikums Aschaffenburg den Leichnam des 72-Jährigen in einer dichten Brombeerhecke gefunden.

Der Mann war in stationärer Behandlung gewesen und hatte das Krankenhaus an einem Abend Ende Oktober verlassen. Ein DNA-Abgleich habe nun bestätigt, dass es sich bei dem Toten um den Vermissten handle, teilte die Polizei mit. Nach dem Verschwinden des 72 Jahre alten Mannes hatten die Ermittler mit dem Rettungsdienst das Gebiet um das Klinikum unter anderem mithilfe von Personensuchhunden und Drohnen abgesucht.