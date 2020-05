Vermisster Soldat im Berchtesgadener Land tot aufgefunden

Schneizlreuth (dpa/lby) – Ein seit Tagen vermisster 32-Jähriger ist am Fuße der Reiter Alpe bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) tot aufgefunden worden. Der Soldat war seit etwa einer Woche von Bergwacht, Bundeswehr und Polizei gesucht worden, wie die Polizei mitteilte. Weil er gerne mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs war, befürchteten die Beamten, dass er verunglückt war. Am Samstagmorgen entdeckte ein Polizeihubschrauber den leblosen Mann in der Nähe eines Laufsteigs. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 32-Jährige in unwegsamem Gelände abgestürzt ist.