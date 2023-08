Vermisster Paddler am Bodensee wohl ertrunken

Von einem am Bodensee abgetriebenen und seit drei Tagen verschwundenen 24-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur. Einsatzkräfte suchten am Sonntagmorgen erneut erfolglos nach dem Mann, wie eine Sprecherin der österreichischen Polizei aus Vorarlberg mitteilte. Den Angaben nach ist der Mann aller Wahrscheinlichkeit nach ertrunken.

Mit zwei anderen Männern war der 24-Jährige am Donnerstag am Bodensee in Bregenz. Zusammen mit einem der beiden Männer war der 24-Jährige auf dem See auf Stand-up-Paddle-Boards (SUP) unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurden die beiden von aufkommendem Wind mit Windstärke sechs vom Seeufer weggetrieben.

Der seitdem als vermisst geltende 24-Jährige konnte mit seinem Handy einen Notruf absetzen, wie es weiter hieß. Mithilfe mehrerer Boote, einem Polizeihubschrauber und einem Tauchroboter suchten Rettungskräfte nach dem vermissten Mann. Sein Handy und das SUP wurden gefunden – von dem 24-Jährigen fehlte jedoch jede Spur. Der andere Mann wurde von der Polizei gerettet.