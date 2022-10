Vermisster Jugendlicher in Hof: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Hof hat sich mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit gewandt. Wie es in der Mitteilung heißt, wird seit gestern Nachmittag der 16-jährige Sam Kropp vermisst. Er hat gegen 15.30 Uhr die Wohnung seiner Eltern im Vertl verlassen. Allerdings ist er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt dorthin zurückgekehrt. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet.

Sam Kropp wird wie folgt beschrieben:

16 Jahre alt (augenscheinlich jüngeres Aussehen)

Zirka 170 Zentimeter groß

Schlanke Statur

Wiegt etwa 57 Kilogramm

Aschblonde, kurze Haare

Introvertiert

Bekleidung:

Dunkelgraue Chiemsee-Jacke

Dunkelblaue Jeans

Festes Schuhwerk in der Farbe grau

Schwarzer Rucksack mit hellen Mustern

Personen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof, Tel: 09281/704-0, in Verbindung zu setzen.