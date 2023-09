Vermisster aus Feilitzsch: Zeugenhinweise aus Trebgast gesucht

Seit 15 Tagen sucht die Polizei nach dem 48-jährigen Ralf Gieß. Der psychisch kranke Mann wird aus einem Wohnheim in Feilitzsch vermisst. Wie die Polizeiinspektion Hof mitteilt, könnte sich der Mann in Trebgast im Landkreis Kulmbach aufhalten. Eine Zeugin habe ihn vor einigen Tagen im Bereich der Naturbühne gesehen. Der 48-Jährige wollte demnach per Anhalter fahren. Suchhunde konnten eine Spur an der Kreisstraße von Trebgast nach Heinersreuth feststellen. Die hat sich aber verloren. Die Polizei sucht deshalb erneut Zeugen, die den Mann im Bereich Trebgast, vor allem in der Nähe der Naturbühne gesehen haben. Er ist zwischen 1.80 und 1.90 m groß und ca. 90 Kilogramm schwer. Er hat eine Glatze und einen Dreitagebart.

Hinweise nimmt die Polizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 oder die Polizeiinspektion Stadtsteinach unter der Tel. Nr. 09225-96300, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Bild zum Herunterladen findet ihr hier: Herunterladen© Polizei Hof