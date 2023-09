Vermisster aus Feilitzsch: Polizei sucht immer noch

Seit mittlerweile zehn Tagen ist ein Bewohner eines Wohnheims im Feilitzscher Ortsteil Münchenreuth vermisst. Wir haben das in der vergangenen Woche schon einmal gemeldet. Jetzt dürfen wir neben einem Bild auch den Namen des Mannes veröffentlichen. Es handelt sich um Ralf Gieß. Er ist seit dem 11. September aus dem Wohnheim abgängig. Die Suche mit Hunden, Hubschraubern und Feuerwehr war bislang nicht erfolgreich. Auch die Kontaktpersonen des Mannes haben ihn nicht gesehen. Der Mann leidet an einer psychischen Erkrankung. Er könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden. Er ist zwischen 1.80 und 1.90 m groß, über 90 Kilogramm schwer, trägt eine Glatze und einen Dreitagebart. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.

Hier ein Bild des Mannes zum Download: Herunterladen© Polizei Hof