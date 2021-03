Vermisster 84-Jähriger tot in Oberbayern gefunden

Ruhpolding (dpa/lby) – Ein vermisster 84-Jähriger ist tot in Oberbayern gefunden worden. Derzeit deute alles auf einen Unfall hin, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Offenbar sei der Mann bei einer Wanderung gestürzt. «Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bei den Untersuchungen nicht», hieß es in der Mitteilung.

Der Mann galt seit Montagabend als vermisst. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten ihn bis in die Nacht. Am Dienstagmorgen fand die Polizei seine Leiche bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein).

