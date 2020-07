Vermisstensuche in Hof

Was passiert mit dem Strauß-Areal in Hof? Für die kommenden Wochen steht die Antwort fest: Ein Riesenrad wird dort, wo einmal die (…)

Vor künftiger Hof-Galerie: Stadt will Zwischenlösung für Strauß-Areal

Das hat bestimmt etwas mit den Bauarbeiten zu tun. Die Schillerstraße in Hof hat sich heute direkt über der künftigen Hof-Galerie (…)

Diakonie Hochfranken: Bekanntes Gesicht besetzt Pressestelle

Als Volksfestwirt kennt ihn die ganze Stadt Hof – In Zukunft wird er aber auch in anderer Funktion häufiger in der Öffentlichkeit (…)