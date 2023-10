Vermisstensuche in Bad Elster: Wo ist Irmgard S.?

Die Polizei in Plauen braucht aktuell eure Mithilfe bei der Suche nach einer 83-jährigen Frau. Irmgard S. ist zuletzt in einer Kurklinik an der Endersstraße in Bad Elster gesehen worden. Sie ist einen Meter 58 groß und schlank. Irmgard S. hat grau-weiße, kurze Haare, graue Augen und eine blasse Hautfarbe. Die Klamotten, die sie auf dem Vermisstenfoto trägt, hatte sie vielleicht auch zum Zeitpunkt ihres Verschwindens an. Außerdem hatte sie wahrscheinlich Wanderstöcke und einen kleinen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei Plauen unter 03741 140 entgegen.

© Polizei Sachsen