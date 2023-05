Traurige Gewissheit in Plauen: Die Frau, die seit Samstagvormittag als vermisst galt, ist tot.

Die 80-Jährige wurde gestern am späten Abend nahe der Dresdener Straße leblos aufgefunden, schreibt die Polizei. Fremdeinwirkung bzw. eine Straftat kommen aber wohl nicht in Frage.