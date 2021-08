Vermisste aus Wunsiedel wieder da: Mädchen hat sich versteckt und geschlafen

Für die Eltern muss es ein ganz schöner Schreck sein, wenn sie merken, dass ihr Kind verschwunden ist. In Wunsiedel ist eine Suchaktion gestern Nachmittag aber gut ausgegangen. Die Eltern haben ihre sieben Jahre alte Tochter als vermisst gemeldet, nachdem sie schon eine Stunde nach ihr gesucht hatten. Daraufhin haben sich unter anderem ein Polizeihubschrauber und Suchhunde auf den Weg gemacht. Auch bei Radio Euroherz konntet ihr die Vermisstenmeldung hören. Am frühen Abend gab es dann die erleichterte Meldung: Das Mädchen hatte sich in der Nähe ihrer Wohnung versteckt und war dabei eingeschlafen.