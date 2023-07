Vermisste aus Nürnberg: Noch 100 offene Spuren

Ein 26 Jahre alter Angeklagter ist am Dienstag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth vom Vorwurf des schweren sexuellen (…)

Fahrgäste in Linienbus bedroht: Warnschuss und Festnahme

Ein Mann hat in Nürnberg in einem Linienbus andere Fahrgäste verbal bedroht, Polizisten angegriffen und so einen (…)