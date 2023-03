Vermisste 83-Jährige: Frau tot in Waldstück bei Rehau gefunden

Wir hatten schon mehrmals über eine 83-jährige Frau berichtet, die seit Anfang März aus einer Klinik in Rehau im Landkreis Hof vermisst wurde. Zeugen wollten die Frau wenige Tage später noch einmal in der Hofer Innenstadt gesehen haben. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Heute Morgen hat die Polizei nach einer intensiven Suche den Leichnam der Frau in einem Waldstück nahe des Rehauer Gemeindeteils Fohrenreuth gefunden. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken gibt es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

