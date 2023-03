Vermisste 78-Jährige tot aus dem Main geborgen

Eine vermisste 78-Jährige ist am Mittwoch tot in Aschaffenburg aus dem Main geborgen worden. Die Polizei hatte öffentlich nach der Seniorin gefahndet, nachdem sie von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Zuletzt hatte eine Nachbarin sie am Vorabend in Mömbris-Reichenbach gesehen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken nun mitteilte, entdeckte ein Zeuge die Leiche der Frau rund acht Kilometer Luftlinie entfernt auf Höhe des Aschaffenburger Pompejanums im Main. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 78-Jährigen feststellen.