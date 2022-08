Vermisste 16-Jährige: Jugendliche könnte in Marktredwitz oder Selb sein

Schon seit über zwei Wochen sucht die Polizei in Weiden in der Oberpfalz nach einer 16-Jährigen, die seit dem 26. Juli aus einer dortigen Jugendeinrichtung vermisst wird. Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendliche die Einrichtung freiwillig verlassen hat. Wie sie nun mitteilt, könnte sich die 16-Jährige in Selb oder Marktredwitz aufhalten. Sie bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen ist schlank und 1,55 m groß. Sie spricht deutsch und arabisch, und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein beigefarbenes Kopftuch, eine weiße Bluse, eine beigefarbene Stoffhose und weiße Leinenturnschuhe. Sie hatte einen schwarzen Rucksack mit einem weiß/pinken Muster dabei.

Die Kriminalpolizei Weiden bittet unter der Telefonnummer 0961/401-2222 um Hinweise.