Vermisst: Wer kann Angaben zu Stefan F. aus Köditz machen?

Seit gestern morgen wird Stefan F. aus Köditz, Ortsteil Brunnental, vermisst. Er ist gestern Vormittag zu einem Spaziergang aus seiner Unterkunft gegangen – gegen 16 Uhr wollte er eigentlich zurück sein. In Brunnental ist er auch um diese Uhrzeit aus dem Bus ausgestiegen – an seiner Unterkunft aber nicht angekommen. Gegen halb sechs ist er zuletzt gesehen worden – als er von der Heinrich-Macher-Siedlung zu Fuß in Richtung Saale gegangen ist. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Stefan F. gesehen hat oder Angaben machen kann, soll sich bitte melden. Der Vermisste hat eine Sprachstörung und ist deshalb schwer verständlich – eine genaue Beschreibung findet ihr hier:

(Aus der Pressemitteilung der Polizei):

Herr Fuchs ist 159 cm groß und wiegt 61 kg. Er hat dunkelbraune, kurze Haare und einen auffallenden Gang aufgrund einer Knieprothese. Herr Fuchs trägt eine dunkelgraue Hose, eine dunkelblaue Winterjacke, halbhohe Schuhe und eine schwarze Mütze.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Fuchs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hof, Tel.: 09281/7040 zu melden.