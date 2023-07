Vermisst: Polizei sucht jungen Mann aus Rehauer Bezirksklinik

Die Polizei bittet um eure Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann.

Seit Sonntagnachmittag wird Alexander Vießmann in der Bezirksklinik Rehau vermisst. Dort ist er in Behandlung und am Sonntag verschwunden.

Die Fahndung im Umfeld der Klinik hat bisher nichts gebracht und auch bei den Kontaktadressen hatte die Polizei keinen Erfolg. Der Vermisste hat Bezug nach Münchberg und Kulmbach, heißt es. Er ist 21 Jahre alt, schlank und hat eine sportliche Figur, hat blonde nach rechts gescheitelte Haare, hat blaue Augen und Narben im Gesicht. Zuletzt trug er blaue Kleidung. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist auf Hilfe angewiesen.

Personenbeschreibung:

21 Jahre alt, 181 Zentimeter groß, schlanke, sportliche Figur, 75 Kilogramm Körpergewicht,

blonde, kurze, nach rechts gescheitelte Haare, hellhäutig, pockennarbiges

Gesicht, blaue Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine blaue kurze

Hose, ein blaues Oberteil und hatte eine beige/graue Jacke bei sich.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Rehau unter der

Tel.-Nr. 09283/8600 oder die Polizeiinspektion Hof unter der Tel.-Nr.

09281/704-0 entgegen.