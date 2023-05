Vermisst: Polizei sucht 80-Jährige in Plauen

Mitten in der Nacht findet ein Passant einen verletzen Mann auf dem Boden am Plauener Altmarkt. Er wählt daraufhin den Notruf, der Mann (…)

Schwerverletzter in Plauen gefunden: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Feuerwehr hat die Pegnitzer Sana-Klinik am Samstagabend (6.5.) evakuiert. Nach Angaben der Polizei war im Kellerraum des (…)

Gasaustritt: Evakuierung der Sana-Klinik in Pegnitz

Energie innovativ: Vogtländische Energiekonferenz in Plauen

Die letzten Atomkraftwerke sind seit April abgeschaltet. Die Zukunft liegt also in den erneuerbaren Energien. Darum geht es am (…)