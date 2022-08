Vermisst: 70-jähriger Siegsdorfer zuletzt in Arzberg gesehen

Seit dem 16. August wird ein 70-jähriger Mann aus Siegsdorfer im Landkreis Traunstein in Oberbayern vermisst. Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz nun mitteilt, soll sich der Siegsdorfer bis zu diesem Zeitpunkt in Arzberg im Landkreis Wunsiedel aufgehalten haben. Er wollte an diesem Tag mit dem Zug zurück nach Siegsdorf fahren, ist dort aber bislang nicht angekommen. Der 70-Jährige ist etwa einen Meter 67 groß und kräftig. Er hat weiße, grau-melierte kurze Haare. Zuletzt hat er ein schwarzes T-Shirt, eine graue kurze Hose und eine schwarze Cap mit dem Aufdruck „Augsburg“! getragen. Wer den Vermissten seit dem 16. August gesehen hat, soll sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden.