Vermisst: 15-Jähriger aus Münchberg verschwunden

15-Jähriger in Münchberg vermisst. Der Jugendliche Emilio Vozarik ist weg. Am Dienstag (28.02.) hat sich er sich in einer Münchberger Jugendhilfeeinrichtung mit jemandem gestritten und ist gegen 17 Uhr gegangen. Das teilt die Polizei Oberfranken auf ihrer Website mit. Demnach hält sich der 15-Jährige aktuell vermutlich im Bereich Münchberg auf.

Er ist ca. 170 Zentimeter groß, schlank mit kurzen braunen Haaren. Bekleidet ist Emilio vermutlich mit einer grauen Jogginghose und einer braun-schwarz-gemusterten Jacke. Er führt außerdem einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer Hinweise geben kann, wo er ist, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Münchberg unter der Tel.-Nr. 09251/870040 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.