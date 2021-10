Vermessungsamt-Außenstelle für Waldsassen: Füracker enthüllt Bautafel

Nicht nur in den großen Metropolen, sondern auch in den ländlichen Gebieten sollen Behörden stehen, um die jeweiligen Region durch neue Arbeitsplätze zu stärken. Das hat die bayerische Staatsregierung versprochen. Der nächste Schritt dahin in der Euroherz-Region steht jetzt an. Das Vermessungsamt bekommt eine weitere Außenstelle in Waldsassen. Dort ist ein Neubau geplant, in dem künftig die Geo-Datenbank Bayern unterkommen soll. Finanzminister Albert Füracker kommt dafür am Nachmittag nach Waldsassen und enthüllt die Bautafel.