Einen vermeintlichen Revolvermann wollte die Polizei in Schwaben stellen – er entpuppte sich aber als Jäger. Die Polizei war am Samstag zu einem Waldstück bei Pforzen (Landkreis Ostallgäu) gerufen worden, da ein mit einem Revolver bewaffneter Mann gesehen worden war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er ein Jäger auf Jagd war.