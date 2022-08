Vermeintliche Schadensersatzzahlung: IHK für Oberfranken warnt vor Forderungsschreiben

Erst am Wochenende ist die Industrie- und Handelskammer Opfer einer Cyber-Attacke geworden, heute warnt die IHK für Oberfranken Bayreuth selbst vor einer Gefahr aus dem Internet. Aktuell würden zahlreiche Unternehmen ein Schreiben von Privatpersonen erhalten, in denen sie zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 100 Euro aufgefordert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Hintergrund sei eine vermeintlich datenschutzwidrige Einbindung von Google Fonts auf der Unternehmens-Website. Google Fonts sind Schriftarten, die Google Unternehmen für deren Internetseite zur Verfügung stellt. Betroffene Unternehmen sollten prüfen, ob und auf welche Weise solche Google Fonts auf ihrer Website verwendet werden. Außerdem können sich die Betriebe telefonisch an die IHK für Oberfranken Bayreuth wenden.

IHK für Oberfranken Bayreuth

Telefon: 0921 886 212

Fax: 0921 886 221