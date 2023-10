Vermeintliche Frauenleiche entpuppt sich als Silikonpuppe

Eine vermeintliche Frauenleiche in einem Wald in Oberbayern hat sich als Attrappe entpuppt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Waldarbeiter in Egmating (Landkreis Ebersberg) am Dienstag einen blauen Müllsack entdeckt, aus dem nackte Frauenbeine herausragten. Der Mann rief die Polizei. Auch die Beamten konnten den Irrtum zunächst nicht aufklären und warteten auf die Tatortarbeit der Kriminalpolizei. Erst als die Kriminalpolizisten den blauen Sack öffneten, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die Silikonpuppe unerlaubt im Wald entsorgt wurde.