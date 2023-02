Verlorenes Kennzeichen führt zu betrunkenem Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer hat im Landkreis Schwandorf mehrere Verkehrsschilder umgefahren und dabei sein Kennzeichen verloren. Die Polizisten fanden es an der Unfallstelle nahe Bruck in der Oberpfalz und ermittelten so den 39-Jährigen, wie die Behörde mitteilte. Die Beamten fuhren am Montagmorgen zum Haus des Mannes, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Er gestand die Fahrt unter Alkoholeinfluss und sagte außerdem, er habe weitere leichte Drogen konsumiert. Er klagte über Schmerzen und wurde daraufhin zum Arzt gebracht.