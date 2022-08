Verletzung von Uduokhai zwingt FC Augsburg zu neuen Lösungen

Nach der Verletzung des Verteidigers Felix Uduokhai ist der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga gezwungen, «kreativ zu sein». Trainer Enrico Maaßen berichtete mämlich vor dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr), dass in Frederik Winther und Reece Oxford zwei weitere Innenverteidiger ausfallen. Daher denke er auch über einen Systemwechsel nach.

Entweder müssten einige FCA-Profis auf ungeübten Positionen spielen. Oder es kommt zur Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr. «Nach den Rückschlägen wollen wir uns dabei nicht in die Karten schauen lassen», bemerkte Maaßen am Donnerstag. Der FC Augsburg wolle gegen Hoffenheim aber weiter «mutig bleiben», kündigte der Coach an.

Uduokhai hatte sich bei der Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag einen Riss am Syndesmoseband zugezogen. Er fällt für längere Zeit aus.