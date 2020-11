Verletzter Stürmer Córdoba verlässt Augsburg an Krücken

Augsburg (dpa) – Hertha BSC muss um den beim Auswärtssieg in Augsburg verletzten Angreifer Jhon Córdoba bangen. Der 27-Jährige musste am Samstag beim 3:0 (1:0) der Berliner in der Fußball-Bundesliga gegen den FCA kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Córdoba hatte sich bei einem Foulspiel von Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai, das mit dem Elfmeter zum 1:0 geahndet wurde, verletzt.

Der 27-jährige Córdoba humpelte erst vom Platz und später an Krücken aus dem Augsburger Stadion. Trainer Bruno Labbadia konnte zur Art und der Schwere der offensichtlichen Beinverletzung nach dem Spiel nichts Konkretes sagen. «Ich hoffe, dass es nicht so schwerwiegend ist bei Jhon», sagte Labbadia vor der Heimreise der Berliner aus Augsburg.