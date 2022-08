Verletzter Nürnberger fehlt dem 1. FC Nürnberg vorerst

Der 1. FC Nürnberg muss in der 2. Fußball-Bundesliga «bis auf Weiteres» ohne Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger auskommen. Der 23-Jährige hat sich bei der Heimniederlage gegen den Hamburger SV eine Band- und Sehnen-Verletzung am Ellenbogen zugezogen, wie der «Club» am Dienstag mitteilte.

Nürnberger befinde sich nun zu weiteren Untersuchungen in einer Spezialklinik für Ellenbogenverletzungen. In den kommenden Tagen werde die weitere Behandlung besprochen, hieß es. Der FCN wird damit am Freitagabend ohne Nürnberger bei Eintracht Braunschweig antreten.