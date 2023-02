Verletzte Gans liegt neben Gleisen: Rettung von Polizisten

Eine neben den Gleisen liegende und verletzte Gans ist an einem Münchner S-Bahnhof von Einsatzkräften gerettet worden. Ein Unbekannter habe am Donnerstag den Notruf gewählt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Beamten verscheuchten das Tier aus der gefährlichen Zone und fingen es dann mit einem Griff an den Hals ein. Die Gans war daraufhin ganz ruhig und ließ sich ohne Gegenwehr in eine Decke einwickeln. Das von den Beamten als «Schlotti» getaufte Tier kam in eine Klinik für Vögel. Dort wird die Kanadagans (Branta canadensis) aufgepäppelt und anschließend wieder freigelassen.