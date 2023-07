Verletzte bei Firmenfeier: Ein Schwerverletzter

Ein heftiger Sturm hat bei einer Firmenfeier im Freien in Mittelfranken zu zwölf Verletzten geführt. Einer der Gäste wurde sogar schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

Die Feierenden in Gutenstetten (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) seien von dem Unwetter am Samstagabend überrascht worden. Der Sturm riss demnach mehrere Sonnenschirme und Pavillons aus ihren Verankerungen. Die fliegenden Gegenstände trafen einige der Anwesenden. Einer der Gäste erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wovon er genau getroffen wurde, ist den Angaben nach Gegenstand der Ermittlungen. Die anderen elf Verletzten kamen dem Sprecher zufolge mit leichten Blessuren davon.