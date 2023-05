Heute Mittag starten die Bayerisch Tschechischen Freundschaftstage mit einem Festakt in Selb. Mit dabei ist auch die bayerische Europaministerin Melanie Huml. Sie hat vorher einen weiteren Termin in der Euroherz-Region. Im Porzellanikon in Selb überreicht sie am Vormittag (11 Uhr) den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an Dr. Gisela Strunz aus Hof. Außerdem vergibt sie das Bundesverdienstkreuz an Herta und Gerhard Burkert-Mazur aus Kronach.