Verleihung durch Bernreiter: Signet „Bayern barrierefrei“ für Bahnhof Oberkotzau

Gerade im ländlichen Raum ist die ÖPNV-Anbindung schlecht. Dazu kommt, dass viele Bahnhöfe nicht barrierefrei sind. Dadurch stehen körperlich Beeinträchtigte aber auch Reisende mit Kinderwagen oder Fahrrad vor noch größeren Herausforderungen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat bei seinem Besuch in Hochfranken auch in Oberkotzau vorbei geschaut. Denn der Bahnhof wurde in den letzten Jahren barrierefrei umgebaut. Eine der Investitionen waren auch Aufzüge für 1,3 Millionen Euro . Bernreiter hat dem Bahnhof Oberkotzau nun die Auszeichnung „Bayern barrierefrei“ verliehen.