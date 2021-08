Verleiht Flügel?: Dieb klaut 24 Energy-Drinks

„Wenn Red Bull wirklich Flügel verleiht, schwebt ein bislang unbekannter Einbrecher in nächster Zeit wohl zwei Meter über dem Boden“ – so liest sich der aktuelle Polizeibericht aus Wunsiedel. Ein bisher Unbekannter hat nämlich 24 Dosen des Energy-Drinks aus einem Dönerstand mitgehen lassen. Die Kasse wollte er auch aufbrechen, hat es aber nicht geschafft. So blieb es lediglich beim Getränkekarton und 300 Euro Schaden an der aufgebrochenen Imbisstür.

Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise auf den Täter. Der Dieb muss zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag in den Dönerstand in der Maximilianstraße in Wunsiedel eingebrochen sein.