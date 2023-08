Verkehrswende und ÖPNV: Fahrradkundgebung in Hof

Wundert euch nicht, wenn am Nachmittag viele Leute mit Fahrrädern auf den Hofer Straßen unterwegs sind. Verschiedene Bündnisse veranstalten eine Kundgebung. Darunter sind Aktivisten von „Ohne Kerosin nach Bayern“ und Fridays for Future in Hof. Die Teilnehmer setzen sich für die Mobilitätswende und für einen barrierefreien öffentlichen Personenverkehr ein. Und das ausnahmsweise schon heute, sagt Rahel Westerhoff von Fridays for Future Hof:

Die Kundgebung beginnt um 16 Uhr am Hofer Kugelbrunnen und endet am Saaleradweg. Auf der Strecke kann es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Aktivisten wollen an mehreren Stationen Redebeiträge zum Thema Verkehrswende halten.