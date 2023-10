Verkehrsverbund Vogtland: Fehler bei der Auslesung von Chipkarten bei Tickets

Beim Verkehrsverbund Vogtland gibt es offenbar technische Probleme bei der Ticketkontrolle. Der VVV schreibt in einer Mitteilung, dass es bei der Auslesung von bestimmten Chipkarten zu Fehlern kommen kann. Das betrifft Bildungs-, Azubi- und JobTickets. Der Fehler könne in allen Verkehrsmitteln im Vogtland auftreten. Fahrgäste müssten sich aber keine Sorgen machen. Sie können den ÖPNV weiter benutzen. Die Kontrolleure wollen in der Zwischenzeit nur eure Karten sehen. Der Verkehrsverbund Vogtland will informieren, wenn das Problem behoben ist.