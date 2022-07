Verkehrsverbund Vogtland: 9-Euro-Ticket kommt gut an

Benziner, Diesel, aber auch Hybridautos: Ab 2035 soll Schluss damit sein. Die EU will dann deren Neuzulassung verbieten und nur noch (…)

Carsharing: Autos teilen in Plauen

Im vogtländischen Auerbach hat die Polizei am Nachmittag (MO) eine tote Frau in einer Wohnung aufgefunden. Die 37-Jährige soll bei (…)

Mord im Vogtland?: Tote Frau in Auerbach aufgefunden

Ein Experten-Gremium hat die bisherigen Corona-Maßnahmen untersucht und in vielen Punkten keine eindeutigen Aussagen getroffen. In (…)

Impfung ohne Anmeldung: Termine in der Übersicht

Fast nirgendwo gibt es noch Corona-Regeln in Bayern. In Bussen und Bahnen müssen Fahrgäste allerdings noch eine FFP2-Maske tragen. An (…)