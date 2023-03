Verkehrsunfallstatistiken im Hofer Land: Zahl der Unfälle im Landkreis wieder exakt gleich

Die Polizei hat beim Unfallgeschehen in Stadt und Landkreis Hof sowie auf den hochfränkischen Autobahnen Bilanz gezogen. Das Kuriose: Im Jahr 2022 haben sich im Landkreis exakt so viele Unfälle ereignet wie im Jahr davor. Auf den Autobahnen und in der Stadt Hof gab es jeweils einen Anstieg. Zu erklären wäre das möglicherweise durch das Ausklingen von Homeoffice und Homeschooling. Bei den Autobahnunfällen gab es vor allem einen Zuwachs auf der A9. Die Polizei erklärt sich das durch eine Baustelle in Münchberg. Diese hätte den Verkehrsfluss verändert und so Unfälle begünstigt. Insgesamt sind bei den Unfällen im vergangenen Jahr 13 Personen getötet worden. Acht davon allein im Landkreis Hof. Eine Person ist in der Stadt Hof verstorben, vier Personen erlitten auf den hochfränkischen Autobahnen tödliche Verletzungen.

Landkreis Hof: 2080 Verkehrsunfälle

Stadt Hof: 1714 Verkehrsunfälle

hochfränkische Autobahnen (A9, A93 und A72): 917 Unfälle