Verkehrsunfallstatistik im Hofer Land: Pandemie wirkt sich unterschiedlich aus

Vor allem in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie vor 2 Jahren waren die Straßen oft wie leergefegt. Daher waren die Verkehrsunfälle in dem Jahr auch niedrig. Das letzte Jahr lief weniger streng ab. Die Pandemie hat aber unterschiedliche Auswirkungen auf die Verkehrsunfallstatistiken in Stadt und Landkreis Hof.

In der Stadt Hof hat es laut der Polizei im letzten Jahr erneut einen Tiefstand an Unfällen gegeben. Im Landkreis und auf den Autobahnen gab es aber wieder mehr Unfälle. Trotzdem waren es immer noch weniger als vor der Pandemie.

Über mehrere Jahre betrachtet gebe es daher rückläufige Unfallzahlen.

Der Anteil der Unfallfluchten beträgt im Stadtgebiet erneut knapp 25 Prozent, im Landkreis und auf den Autobahnen über 15 Prozent. Außerdem liegt der Landkreis mit über 1000 Wildunfällen weit über dem bayerischen Schnitt.

Vor allem auf den Autobahnen und den Straßen im Landkreis gab es auch wieder viel mehr Geschwindigkeitsunfälle als im Vorjahr.