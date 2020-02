Verkehrsunfallstatistik 2019: Mehr Unfälle durch zu schnelles Fahren

Die A9, die A72, die A93 – das sind die großen Autobahnen hier in der Euroherz-Region. Dort ist viel los – demnach passieren dort auch viele Unfälle. Wie die Verkehrsunfallstatistik des vergangenen Jahres in Oberfranken ausgefallen ist, folgt hier:

Fast ein Viertel weniger Tote. Das ist ein Ergebnis der Verkehrsunfallstatistik 2019, die die oberfränkische Polizei heute nachmittag vorgestellt hat. Die Zahl der Unfälle ist leicht angestiegen – auf 33.298. Die meisten davon sind auf zu schnelles Fahren zurückzuführen. Auffällig ist dieses Jahr, dass erstmals mehr Drogen- als Alkoholfahrten registriert wurden. Außerdem gab es im Vergleich zum Vorjahr mehr Wildunfälle. Die Zahl der verunglückten Motorradfahrer ist dagegen gesunken. Trotzdem war fast jeder vierte Verkehrstote mit dem Motorrad unterwegs. Großes Thema war dieses Jahr auch die E-Mobilität. Wie die Statistik zeigt, sind dadurch mehr Radunfälle passiert. Die Polizei Oberfranken will deshalb in Zukunft unter anderem mehr Aufklärungsarbeit an Grundschulen leisten, aber auch vermehrt Elektroradfahrer kontrollieren.