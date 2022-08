Verkehrsunfall im Vogtland: Fahrer rettet sich mit Sprung aus Auto

Rund 30 Tausend Euro Sachschaden sind gestern bei einem Verkehrsunfall im vogtländischen Muldenhammer entstanden.

Ein 46-Jähriger war am Abend mit seinem PKW in Richtung Schneckenstein unterwegs. Bei einer Berganfahrt bemerkte er, dass Qualm aus dem Motorraum des Fahrzeugs aufstieg. Daraufhin wendete er, musste bei der Fahrt bergab aber feststellen, dass die Bremsen des Fahrzeugs nicht richtig funktionierten. Vergeblich versuchte er, das Auto mit der Handbremse anzuhalten. Nur mit einem Sprung aus dem fahrenden Auto konnte er sich letztendlich retten. Sein PKW rollte alleine weiter in ein Waldstück. Dort brannte er – wohl wegen eines technischen Defekts – komplett aus. Der 46-Jährige hat sich bei seinem Sprung aus dem Fahrzeug nur leicht verletzt.