Verkehrsunfall auf der A72 im Vogtlandkreis: Hoher Schaden und stundenlange Aufräumarbeiten

Drei beschädigte Fahrzeuge, stundenlange Bergungsarbeiten und ein Schaden in Höhe von 120 Tausend Euro:

Am Sonntagabend ist es auf der A72 bei Treuen im Vogtlandkreis zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger war mit seinem Sattelzug in Richtung Leipzig unterwegs, als ihm kurz nach der Anschlussstelle Treuen ein Reifen geplatzt ist. Der Sattelzug ist daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und in die Betonleitplanke gekracht. Dabei ist der Tank der Zugmaschine beschädigt worden und Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn gelaufen. Zwei PKW-Fahrer sind mit ihren Fahrzeugen über die herumliegenden Trümmerteile gefahren. Dabei sind beide Autos beschädigt worden. Verletzte hat es aber nicht gegeben. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A72 bei Treuen bis in die frühen Morgenstunden gesperrt – gut achteinhalb Stunden waren die Kräfte von Feuerwehr, THW und der Ölwehr im Einsatz.