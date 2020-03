Verkehrsunfälle: Runter im Landkreis, Rauf in der Stadt Hof

Blaulicht und Sirene sind für uns ein klares Zeichen, dass irgendwo etwas passiert sein muss. Es hat zum Beispiel einen Unfall gegeben. Die Polizeiinspektion Hof hat heute die Zahlen des vergangenen Jahres veröffentlicht. Im Landkreis Hof ist das Ergebnis erfreulich: insgesamt hat es seltener gekracht als im Vorjahr. In der Stadt ist das Bild ein anderes.

Außerdem sind in der Stadt Hof die Wildunfälle stark angestiegen – um etwa ein Drittel. Die Ursachen dafür kann die Polizei nicht eindeutig klären. Vorgehen will sie 2020 aber vor allem gegen Drogen- und Alkoholfahrten. Die sind im vergangenen Jahr nämlich auch stark gestiegen in der Stadt Hof. Die Polizei will mit mehr Kontrollen gegenhalten.