Verkehrsunfälle in Oberfranken 2021: Historischer Tiefstand bei Verkehrstoten

Geschlossene Restaurants und Geschäfte, und zum Teil Ausgangssperren. Im ersten Jahr der Pandemie waren die Auflagen noch deutlich strenger als heute. Demnach waren 2020 auch weniger Autos auf den Straßen unterwegs, die Folge waren weniger Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr hat sich die Situation allerdings wieder geändert. Das zeigt die heute vorgestellte Oberfränkische Verkehrsunfallstatistik. Polizeivizepräsident Armin Schmelzer:

Die Polizei in Oberfranken will diesen Trend auch in diesem Jahr beibehalten. Allerdings hat es allein in den ersten Wochen des Jahres schon elf Verkehrstote gegeben.