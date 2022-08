Verkehrsüberblick: Ab heute viele Vollsperrungen in der Euroherz-Region

Aktuell sind viele von euch mit ihren Familien im Auto auf den Weg in den Sommerurlaub. Wegen des Reiseverkehrs kann es auf den Autobahnen dann öfter zu Staus kommen. Aber auch in der Euroherz-Region müsst ihr euch in den kommenden Wochen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Ab heute werden nämlich in verschiedenen Teilen der Region Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt.

Im Landkreis Hof ist die Kreisstraße zwischen Neukühschwitz und Rehau für voraussichtlich zwei Wochen nicht befahrbar. Dort wird die Asphaltdecke saniert. Wegen der Bauarbeiten könnt ihr in dieser Zeit auch die Ausfahrt der B15 bei Kühschwitz nicht benutzen. Eine Vollsperrung gibt es auch in Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel. Bis zum 19. August ist der Kreuzungsbereich der Niederlamitzer Straße und der Staatsstraße gesperrt. Wegen verschiedener Sanierungsarbeiten auf der A72 wird auch die Anschlussstelle Reichenbach in Richtung Chemnitz ab heute voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 23. August an. Für alle Sperrungen sind entsprechende Umleitungen eingerichtet worden.

