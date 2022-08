Verkehrssicherheitsprogramm 2030: Alkohol- und Drogenkontrollen in Münchberg

Die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten reduzieren: Das ist das Ziel des Verkehrssicherheitsprogramms 2030. In diesem Rahmen führt die Polizei regelmäßig Kontrollen durch. Gestern hat die Polizei in Münchberg Alkohol- und Drogenkontrollen durchgeführt.

Wie die Polizeiinspektion in Münchberg heute mitteilt, haben die Beamten am Autohof bei einem Ecstasy gefunden und beschlagnahmt. Zwei weitere Autofahrer hatten einen positiven THC-Test. Bei einem Beifahrer hat die Polizei zudem Marihuana und ein Einhandmesser aufgefunden. In der Münchberger Innenstadt hat die Polizei bei einem Autofahrer ebenfalls Marihuana gefunden sowie weitere Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente. Alle Personen müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.